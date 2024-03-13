Пашинян подтвердил намерение урегулировать отношения с Азербайджаном

Премьер Армении сообщил, что Ереван готов нормализовать отношения с Баку. При этом он подчеркнул, что сделать это нужно, опираясь на согласованные на высшем уровне принципы.

Армения готова к урегулированию отношений с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая на брифинге после встречи с генсеком НАТО.

"Подтверждаю неоднократно озвученную готовность урегулировать отношения с Азербайджаном, опираясь на согласованные на высшем уровне три принципа"

– глава правительства

Он также пояснил, о каких именно принципах идет речь.

"Признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации, делимитация границы в соответствии с декларацией для восстановления границ между республиками на момент распада СССР, а также разблокирование региональных коммуникаций с уважением суверенитета стран, с учетом принципов равенства и взаимности"

– армянский премьер

Ранее Никол Пашинян сообщил, что между Азербайджаном и Арменией может начаться конфликт, если Ереван не согласится вернуть эксклавные села Баку.