Вестник Кавказа

Представители разных вероисповеданий всегда жили в Азербайджане как семья – Ильхам Алиев

Представители разных вероисповеданий всегда жили в Азербайджане как семья – Ильхам Алиев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этнокультурное разнообразие Азербайджана, его уникальное расположение на стыке Востока и Запада сделали его страной, где между разными народами поддерживаются братские отношения, заявил президент Ильхам Алиев в поздравлении еврейской общине с Рош ха-Шана.

Азербайджан представляет собой уникальную страну, будучи мостом между Востоком и Западом, так что в течение многих веков его народы поддерживают дружественные, братские отношения, страна отличается этнокультурным разнообразием, здесь продвигаются высокие мультикультуральные ценности, напомнил президент Ильхам Алиев, обращаясь к еврейской общине с поздравлением в связи с праздником Рош ха-Шана.

Глава государства напомнил, что представители самых различных культур и религий всегда жили в Азербайджане как семья, поддерживая мир и добрососедство, продвигая ценности взаимного доверия и уважения, безо всякой дискриминации.

Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане царит идеальная атмосфера толерантности. И по сей день, обратил внимание он, в стране обеспечены широкие возможности для того, чтобы этнические и религиозные меньшинства, включая и еврейскую общину, подобающим образом используя свои национально-духовные ценности, бережно хранили свои обычаи и традиции, язык и культуру.

"Хочу особо подчеркнуть, что наши граждане еврейского происхождения, как неотъемлемая часть и равноправные члены нашего общества, вносят вклад в дело доведения азербайджанских реалий до международного сообщества, активно участвуют в общественно-политической жизни нашей республики, которая в настоящее время переживает этап большого прогресса и стремительного развития"

– Ильхам Алиев

Рош ха-Шана 2024 начнется вечером 2 октября. Завершится празднование еврейского нового года вечером 4 октября. 

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