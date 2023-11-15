Правоохранители ищут экс-главу "Крымэнерго"

СКР по Крыму и Севастополю объявил в розыск бывшего главу "Крымэнерго", которого подозревают в превышении полномочий.

Бывший генеральный директор ГУП "Крымэнерго" Андрей Цурканенко стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, сообщает главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю.

"В мае текущего года действующий на тот момент гендиректор "Крымэнерго" распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, усложняющие процесс подачи гражданами через официальный сайт учреждения заявок на различные услуги"

- СКР региона

"Нововведения" глава предприятия ввел для того, чтобы улучшить показатели по техприсоединению к электросетям новых потребителей и сократить число штрафов, накладываемых на "Крымэнерго" за несвоевременное рассмотрение таких заявок, передает "Интерфакс".

Сейчас бывший гендиректор находится в розыске, в каком – не уточняется. Аналогичное уголовное дело возбуждено и в отношении бывшего директора по реализации услуг и передаче электрической энергии "Крымэнерго", добавили в СКР региона.