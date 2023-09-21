Правительство России утвердило перечень стран-участниц валютных торгов

Опубликовано: 13:08, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В торгах, проходящих на российском валютном рынке, смогут принимать участие более 30 стран, говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.

В России утвержден перечень иностранных кредитных организаций и брокеров из дружественных и нейтральных стран, которым разрешен доступ к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Документ об этом подписал глава Кабмина страны Михаил Мишустин.

"В список вошло более 30 стран. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика"

- правительство РФ

Постановление направлено на реализацию новых норм Федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Документ поможет повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и сформировать прямые котировки к рублю для расчетов в национальной валюте, отмечается в документе.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в середине июня вице-премьер Александр Новак заявил о том, что Россия намерена производить все расчеты за энергоресурсы с другими странами в национальных валютах: поскольку спрос на российские энергоресурсы на международном рынке большой, российская сторона намерена совершенствовать взаиморасчеты в этой области в нацвалютах.