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Новак: Россия переходит на расчеты только в нацвалютах

Новак: Россия переходит на расчеты только в нацвалютах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Платежи за энергетические ресурсы фактически переводятся исключительно в нацвалюты. Сейчас наиболее активно используются российский рубль и китайский юань, уточнил Новак.

Россия намерена производить все расчеты за энергоресурсы с другими странами в национальных валютах.

"Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию долларов либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах переходим только фактически на национальные валюты, здесь востребован юань, востребован рубль",

– заявил вице-премьер Александр Новак.

В настоящее время Китай совершает платежи за российский газ юанями, также нефть частично оплачивается в этой нацвалюте. Кроме того, расчеты ведутся и в рублях, поделился Новак.

Спрос на российский энергоресурсы на международном рынке большой, добавил он. Российская сторона намерена совершенствовать взаиморасчеты в нацвалютах в области энергетики.

Привлекательность рубля для международных расчетов вырастет, если не будет снижаться его покупательная способность, курс станет более стабильным, а инфляция - низкой, считают в ЦБ РФ.

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