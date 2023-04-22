Новак: Россия переходит на расчеты только в нацвалютах

Россия намерена производить все расчеты за энергоресурсы с другими странами в национальных валютах.
"Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию долларов либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах переходим только фактически на национальные валюты, здесь востребован юань, востребован рубль",
– заявил вице-премьер Александр Новак.
В настоящее время Китай совершает платежи за российский газ юанями, также нефть частично оплачивается в этой нацвалюте. Кроме того, расчеты ведутся и в рублях, поделился Новак.
Спрос на российский энергоресурсы на международном рынке большой, добавил он. Российская сторона намерена совершенствовать взаиморасчеты в нацвалютах в области энергетики.
Привлекательность рубля для международных расчетов вырастет, если не будет снижаться его покупательная способность, курс станет более стабильным, а инфляция - низкой, считают в ЦБ РФ.