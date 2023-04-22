Новак: Россия переходит на расчеты только в нацвалютах

Опубликовано: 14:06, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Платежи за энергетические ресурсы фактически переводятся исключительно в нацвалюты. Сейчас наиболее активно используются российский рубль и китайский юань, уточнил Новак.

Россия намерена производить все расчеты за энергоресурсы с другими странами в национальных валютах.

"Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию долларов либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах переходим только фактически на национальные валюты, здесь востребован юань, востребован рубль",

– заявил вице-премьер Александр Новак.

В настоящее время Китай совершает платежи за российский газ юанями, также нефть частично оплачивается в этой нацвалюте. Кроме того, расчеты ведутся и в рублях, поделился Новак.

Спрос на российский энергоресурсы на международном рынке большой, добавил он. Российская сторона намерена совершенствовать взаиморасчеты в нацвалютах в области энергетики.

Привлекательность рубля для международных расчетов вырастет, если не будет снижаться его покупательная способность, курс станет более стабильным, а инфляция - низкой, считают в ЦБ РФ.