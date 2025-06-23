Правительство Израиля рассказало подробности нарушения перемирия с Ираном

Израильское правительство распространило сообщение, в котором описало ситуацию с нарушением перемирия с Ираном, о котором сегодня сообщали СМИ обеих стран.

Кабмин Израиля прокомментировал ситуацию с новым обменом ударами с Ираном, о котором стало известно сегодня из СМИ.

"Незадолго до вступления перемирия в силу, Иран выпустил залп ракет, одна из которых унесла жизни четырех граждан Израиля в Беэр-Шеве"

– правительство Израиля

В сообщении отмечается, что перемирие начало действовать в 7 часов утра по местному времени (совпадает с московским). Спустя шесть минут, в 7.06, иранская сторона снова запустила ракету по Израилю. Через два с лишним часа, в 10.25, были выпущены еще две ракеты. Все эти три ракеты удалось перехватить или они упали в открытой местности. В результате никакого ущерба нанесено не было, жертвы также отсутствуют.

"В ответ на эти нарушения ВВС Израиля уничтожили радиолокационную систему вблизи Тегерана"

– правительство Израиля

Новых ударов Израиль совершать не стал – на это решение повлиял телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В правительстве Израиля также сообщили, что в ходе беседы глава американского государства заявил, что глубоко признателен Тель-Авиву за достижение всех целей войны. Кроме того, Трамп выразил уверенность в надежности перемирия.