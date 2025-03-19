Максим Шевченко о перемирии Ирана и Израиля. Дональд Трамп. Ближний Восток

В чем причина конфликта на Израиля и Ирана, как превратить перемирие в мир, как жили представители разных религий в регионе, что мешает процветанию Ближнего Востока — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

24 июня был установлен режим прекращения огня между Ираном и Израилем после 12 дней бомбардировок. Напомним, что в ночь на 13 июня премьер израильского государства начал военную операцию "Восстающий лев", основными целями которой были объекты ядерной и ракетной программы Ирана. Стороны обменивались ударами на протяжении более чем недели, после чего США нанесли удар по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана.