Правила покупки пневматического оружия ужесточили в Грузии

Покупка и регистрация пневматического оружия в Грузии теперь возможны только при наличии согласия местного органа МВД, о начавших действовать поправках в закон об оружии предупредили в пресс-службе министерства.
Разрешение нужно будет предъявить в Агентство обслуживания МВД.
Чтобы получить его, надо письменно обратиться в свой территориальный орган МВД. Его сотрудники тщательно изучат запрос. В том числе они могут пригласить заявителя в отделение. Еще один вариант – посещение магазина, где человек хочет купить оружие, или даже его дома.
Если желающий стать владельцем оружия не придет в отделение или откажется прийти, либо не пустит полицейских к себе домой, то в выдаче согласия ему может быть отказано.
Напомним, прежде согласие МВД требовалось только для покупки огнестрельного оружия. Кроме того, нужно было сдать экзамен по владению им.