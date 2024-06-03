Вестник Кавказа

Правила покупки пневматического оружия ужесточили в Грузии

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Разрешение на покупку пневматического оружия теперь будет требоваться в Грузии. Изменения внесены в закон об оружии. Выдавать его будут в полиции по месту жительства.

Покупка и регистрация пневматического оружия в Грузии теперь возможны только при наличии согласия местного органа МВД, о начавших действовать поправках в закон об оружии предупредили в пресс-службе министерства.

Разрешение нужно будет предъявить в Агентство обслуживания МВД.

Чтобы получить его, надо письменно обратиться в свой территориальный орган МВД. Его сотрудники тщательно изучат запрос. В том числе они могут пригласить заявителя в отделение. Еще один вариант – посещение магазина, где человек хочет купить оружие, или даже его дома.

Если желающий стать владельцем оружия не придет в отделение или откажется прийти, либо не пустит полицейских к себе домой, то в выдаче согласия ему может быть отказано.
Напомним, прежде согласие МВД требовалось только для покупки огнестрельного оружия. Кроме того, нужно было сдать экзамен по владению им.

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