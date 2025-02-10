Вестник Кавказа

Правая рука Пашиняна пообещал "очень интересные события"

Правая рука Пашиняна пообещал "очень интересные события"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян сегодня анонсировал какие-то, по его выражению, интересные события, которые могут произойти в связи с открытием транспортных коммуникаций.

На Южном Кавказе уже в ближайшую неделю могут случиться определенные важные события – ситуация меняется очень быстро, рассказал председатель армянского парламента Ален Симонян.

"В целом вокруг данной темы, которую мы обсуждаем, может быть много новостей и какие-то изменения, например, наш ответ Азербайджану может быть в течение данной недели"

– Симонян

Политик сообщил, что Ереван заявляет о своей готовности установить КПП и открыть коммуникации. По его словам, данный процесс не прекращается. Кроме того, Симонян отметил, что до конца недели премьер Никол Пашинян может озвучить новое заявление по этому вопросу.

Высказываться более конкретно спикер парламента не стал.

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