Прямой рейс свяжет Армению и Индию

Ереван и Индия будут объединены прямым авиарейсом. Его запустит авиаперевозчик Armenia Airways с середины ноября.
Armenia Airways запускает прямое авиасообщение между Ереваном и Нью-Дели. Первый самолет вылетит в Индию 15 ноября, рассказали в авиакомпании.
Воздушное судно модели Airbus 321-200 будет летать между городами дважды в неделю. Стоимость билета в одну сторону стартует от $190 (17,2 тыс рублей).
Армянские авиалинии ранее уже объявляли о прямых рейсах с индийской столицей. Запуск был намечен на 1 июня, однако он так и не состоялся.