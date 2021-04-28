Вестник Кавказа

Прямой рейс свяжет Армению и Индию

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Ереван и Индия будут объединены прямым авиарейсом. Его запустит авиаперевозчик Armenia Airways с середины ноября.

Armenia Airways запускает прямое авиасообщение между Ереваном и Нью-Дели. Первый самолет вылетит в Индию 15 ноября, рассказали в авиакомпании.

Воздушное судно модели Airbus 321-200 будет летать между городами дважды в неделю. Стоимость билета в одну сторону стартует от $190 (17,2 тыс рублей).

Армянские авиалинии ранее уже объявляли о прямых рейсах с индийской столицей. Запуск был намечен на 1 июня, однако он так и не состоялся.

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