Пожилой человек погиб в автоаварии в Дагестане

Автоавария произошла в Карабудахкентском районе Дагестана. В результате погиб пожилой мужчина из Левашинского района. Еще трое доставлены в больницу с травмами.

Жертвой автоаварии с участием трех машин в Карабудахкентском районе стал один человек, еще трое получили ранения, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

ДТП произошло на дороге Урма-Губден. Водитель машины BMW 520 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями LADA Granta и Renault Logan.

Отмечается, что 63-летний водитель "Гранты" из Левашинского района умер от полученных повреждений. Водитель BMW и трое его пассажиров были доставлены в больницу.