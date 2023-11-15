Авария в Дагестане унесла жизни двух человек

В результате автоаварии в Дагестане погибли два человека. Еще двое получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, ими оказались школьник и 38-летняя женщина.

Две машины ВАЗ столкнулись на участке трассы "Кавказ" в Новолакском районе Дагестана, погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как заявили в ведомстве, 34-летний владелец 14-й модели из Чечни, выехав на дорожную полосу, столкнулся с ВАЗ универсал, за рулем которого находился 40-летний житель Махачкалы.

Водители автомобилей погибли на месте. Пассажиры универсала были доставлены в больницу с различными повреждениями. Ими оказались 11-летний школьник и 38-летняя женщина.