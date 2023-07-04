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Пожар в подмосковных Химках тушили до 4 часов утра

Пожар в подмосковных Химках тушили до 4 часов утра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в Химках к ночи выросла с 1 тыс кв м до 2 тыс 500 кв м. Тушить огонь спасателям пришлось до 4 часов утра.

Пожар, вспыхнувший накануне вечером в нежилом здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в городском округе Химки, доставил хлопот огнеборцам – тушить его пришлось более семи часов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

"По состоянию на 00:00 площадь пожара составляла уже 2 тыс 300 кв. м. Для его тушения привлекли 90 человек, 33 единицы техники", сообщили в ведомстве.

Пылавшее административно-складское трехэтажное кирпичное здание общей площадью 1 тыс 500 кв м было разделено на три секции, соединяющиеся двухэтажными переходами. Внутри здания находилось производство мебели, склад лакокрасочной продукции и административные помещения.

К 2 часам ночи пожар охватил уже 2,5 тысячи "квадратов", однако под натиском огнеборцев начал сдаваться. Справиться с открытым горением сотрудникам МЧС удалось в 4:04, сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.

В подмосковных Химках пылает бывшая мебельная фабрика

В подмосковных Химках пылает бывшая мебельная фабрика

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