Пожар в подмосковных Химках тушили до 4 часов утра

Пожар, вспыхнувший накануне вечером в нежилом здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в городском округе Химки, доставил хлопот огнеборцам – тушить его пришлось более семи часов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
"По состоянию на 00:00 площадь пожара составляла уже 2 тыс 300 кв. м. Для его тушения привлекли 90 человек, 33 единицы техники", сообщили в ведомстве.
Пылавшее административно-складское трехэтажное кирпичное здание общей площадью 1 тыс 500 кв м было разделено на три секции, соединяющиеся двухэтажными переходами. Внутри здания находилось производство мебели, склад лакокрасочной продукции и административные помещения.
К 2 часам ночи пожар охватил уже 2,5 тысячи "квадратов", однако под натиском огнеборцев начал сдаваться. Справиться с открытым горением сотрудникам МЧС удалось в 4:04, сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.