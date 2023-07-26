Пожар в Кемере тушат российские самолеты-амфибии

Опубликовано: 9:50, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские самолеты-амфибии Бе-200 помогают турецким пожарным в тушении горящих лесов курортной Антальи – наиболее сложная ситуация в Кемере, где работает техника наших спасателей.

Более 800 тонн воды сбросили за сутки на горящие леса в окрестностях турецкого Кемера два самолета-амфибии Бе-200ЧС, сообщили в МЧС РФ.

"Авиация МЧС России ликвидирует пожар в курортном районе Антальи. За сутки два самолета-амфибии Бе-200ЧС сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в окрестностях города Кемер провинции Анталья"

- Telegram-канал МЧС России

Ситуацию осложняет то, что в регионе с гористым рельефом стоит жара, наблюдается сильное задымление, и все три фактора сильно затрудняют тушение с земли, поэтому задача, стоящая перед российскими спасателями – защитить от огня инфраструктуру курортной провинции, и в первую очередь - отели на морском побережье.

Напомним, леса в горах Кемера вспыхнули в понедельник вечером, пламя быстро заняло большую территорию, на тушение огня были брошены 11 самолетов и 22 вертолета.