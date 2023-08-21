Пожар в Бештау: пожарные продолжают спасать гору

Опубликовано: 15:56, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мелехова Дарья

Пожарные локализовали возгорание, возникшее на склоне горы Бештау в Пятигорске. По словам мэра города, сейчас идет проливка территории.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов проинформировал о том, что огнеборцам удалось локализовать природный пожар, вспыхнувший на склоне горы Бештау. По его словам в настоящее время ведется поливка территории.

Утром в понедельник стало известно о том, что на склоне горы Бештау в Пятигорске произошел природный пожар.

По словам мэра, к месту возгорания сухой травы оперативно прибыли пожарные расчеты. К этому моменту огню удалось распространиться по территории в 500 «квадратов».

Ранее сообщалось, что склон Бештау горел накануне вечером. Площадь возгорания составляла один гектар.