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Пожар в Бештау: пожарные продолжают спасать гору

Станция Бештау
© Фото: Мелехова Дарья
Пожарные локализовали возгорание, возникшее на склоне горы Бештау в Пятигорске. По словам мэра города, сейчас идет проливка территории.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов проинформировал о том, что огнеборцам удалось локализовать природный пожар, вспыхнувший на склоне горы Бештау. По его словам в настоящее время ведется поливка территории.

Утром в понедельник стало известно о том, что на склоне горы Бештау в Пятигорске произошел природный пожар.

По словам мэра, к месту возгорания сухой травы оперативно прибыли пожарные расчеты. К этому моменту огню удалось распространиться по территории в 500 «квадратов».

Ранее сообщалось, что склон Бештау горел накануне вечером. Площадь возгорания составляла один гектар.

Бештау снова охватил огонь

Бештау снова охватил огонь

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