Пожар на мусорном полигоне в Астане продолжается

Сотрудники МЧС Казахстана уже вторые сутки борются с огнем на мусорной свалке в районе Байконур в Астане. Пожар разросся до 850 кв м.

На мусорном полигоне в Байконурском районе столицы Казахстана загорелись отходы. Справиться с огнем не могут уже вторые сутки, рассказали в МЧС республики.

Информация о возгорании поступила спасателям накануне в 9 утра. Днем они справились с открытым горением. На тот момент площадь огня была 500 кв м.

Вечером стало известно, что после восстановительных работ мусор загорелся снова. Сейчас сотрудники МЧС продолжают тушение пламени и остатков горения. В этом им мешает сильный порывистый ветер. По их словам, хоть это и затрудняет их работу, угрозы распространения огня за пределы полигона нет.

"Предварительная площадь пожара составила 850 кв.м. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО"

- МЧС Казахстана