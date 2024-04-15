Потоп в Верхних Ачалуках: в селе построят новый водоем-отстойник

Во избежание повторения подтоплений в селе Верхние Ачалуки в Ингушетии создадут новый водоем, который будет выполнять роль отстойника для избыточной воды. О проекте сообщил глава Малгобекского района.

Водоем-отстойник спасет ингушские Верхние Ачалуки от нового потопа, создание сооружения анонсировал глава Малгобекского района Абдулхамид Костоев.

Он напомнил, что дома и участки были подтоплены накануне из-за ливней. На одной из улиц оказалась прорвана дамба, введенная в эксплуатацию совсем недавно, в 2022 году, в результате вода залила дома и дворы.

Сегодня Костоев снова приехал в село. Вместе с депутатом Госдумы Муслимом Татриевым, представителями общественности и главой села Яхьей Гогиевым было найдено решение: на местности создадут еще один водоем. В него будет собираться "лишняя" вода, что позволит избежать затопления.

Пострадало от ливней, хоть и слабее, и село Аки-Юрт. Здесь оказался затоплен пост ППС. Однако вода была сразу же откачана, и материального ущерба стихия не нанесла.