Потолок обвалился в сельской школе в Грузии – есть раненые

Опубликовано: 10:12, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП с пострадавшими произошло в школе в одном из сел Западной Грузии. Один человек ранен тяжело.

Несчастный случай стал причиной ранения двух человек в сельской школе в Гурия. О нем сообщают грузинские СМИ.

По данным "Рустави-2", инцидент имел место в школе в селе Квемо Натанеби. Потолок в одном из классов обвалился во время урока на головы присутствующим.

Кто пострадал при обрушении потолка?

Однако дети не пострадали. Травмы получили взрослые: мать одного из учеников и школьная уборщица.

У родительницы диагностированы легкие повреждения. А вот сотрудница школы была госпитализирована, причем в бессознательном состоянии.

Правоохранители ведут следствие. Причины ЧП, случившегося буквально через несколько дней после начала учебного года, пока не известны.