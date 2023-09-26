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Потолок обвалился в сельской школе в Грузии – есть раненые

Потолок обвалился в сельской школе в Грузии – есть раненые
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЧП с пострадавшими произошло в школе в одном из сел Западной Грузии. Один человек ранен тяжело.

Несчастный случай стал причиной ранения двух человек в сельской школе в Гурия. О нем сообщают грузинские СМИ.

По данным "Рустави-2", инцидент имел место в школе в селе Квемо Натанеби. Потолок в одном из классов обвалился во время урока на головы присутствующим.

Кто пострадал при обрушении потолка?

Однако дети не пострадали. Травмы получили взрослые: мать одного из учеников и школьная уборщица.

У родительницы диагностированы легкие повреждения. А вот сотрудница школы была госпитализирована, причем в бессознательном состоянии.

Правоохранители ведут следствие. Причины ЧП, случившегося буквально через несколько дней после начала учебного года, пока не известны.

Часть школ в Дагестане находится в аварийном состоянии

Часть школ в Дагестане находится в аварийном состоянии

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