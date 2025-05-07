Поток иностранных туристов в РФ вырастет на 15% летом

Летом 2025 года в России ожидается увеличение потока иностранных визитеров. В основном речь идет о туристах из Китая и стран Ближнего Востока, рассказали в РСТ.

Въездной туристический поток возрастет в России этим летом на 15%, поделился прогнозом президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"От летнего сезона мы ожидаем роста въездного турпотока на 15% по сравнению с прошлым годом. К сожалению, ключевым барьером, не дающим ему расти большими темпами, мы считаем недостаток авиаперевозки с зарубежными направлениями"

– Уманский

Сегодня основной поставщик туристов в Россию - Китай, около 22% иностранцев приезжают в РФ из этой страны. Активно растет турпоток из ближневосточного региона, поделился Уманский.

"В ближайшее время мы рассчитываем на постановку рейса из Саудовской Аравии, там тоже мы видим значительный потенциал спроса на поездки в Россию"

– Уманский

Также, добавил он, растет интерес к России у индийских путешественников.