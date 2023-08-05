Потенциальный глава Турции угодил в ДТП

Экс-соперник главы Турции попал в аварию, также участником ДТП стал автобус, перевозивший журналистов.
Кортеж бывшего соперника действующего президента Турции Кемаль Кылычдароглу стал одним из фигурантов аварии. Стало известно, что всего пострадало четыре человека.
«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7 автомобилей в кортеже лидера оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу»
- газета Star
Также стало известно, что одним из участников ДТП стал автобус с представителями местных СМИ.