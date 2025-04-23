Постпред Пакистана: Россия может стать посредником в конфликте с Индией

Россия обладает уникальными возможностями для роли посредника в конфликте между Нью-Дели и Исламабадом, заявил журналистам постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад.
"Россия - хороший друг Пакистана. Наши отношения развиваются на основе взаимного доверия. При этом Москва поддерживает тесные связи с Индией, что ставит ее в особое положение для посреднической роли"
- Асим Ифтихар Ахмад
Он напомнил, что в 2019 году глава МИД РФ Сергей Лавров уже предлагал посреднические услуги, однако, по словам собеседника издания ТАСС, несмотря на поддержку Пакистана, Индия отвергла предложение российского министра.
В связи с этим постпред Пакистана раскритиковал позицию официального Нью-Дели.
"С одной стороны, они прекратили двусторонний диалог с Пакистаном. С другой - отвергают любые попытки посредничества, в том числе со стороны ООН"
- Асим Ифтихар Ахмад
Он выразил надежду, что международное сообщество, включая Россию, сможет повлиять на деэскалацию конфликта двух стан.