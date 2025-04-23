Вестник Кавказа

Постпред Пакистана: Россия может стать посредником в конфликте с Индией

Спасская башня Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Постпред Пакистана при ООН заявил, что Россия имеет уникальные возможности посредничества в конфликте с Индией, так как поддерживает хорошие отношения с обеими странами.

Россия обладает уникальными возможностями для роли посредника в конфликте между Нью-Дели и Исламабадом, заявил журналистам постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад.

"Россия - хороший друг Пакистана. Наши отношения развиваются на основе взаимного доверия. При этом Москва поддерживает тесные связи с Индией, что ставит ее в особое положение для посреднической роли"

- Асим Ифтихар Ахмад

Он напомнил, что в 2019 году глава МИД РФ Сергей Лавров уже предлагал посреднические услуги, однако, по словам собеседника издания ТАСС, несмотря на поддержку Пакистана, Индия отвергла предложение российского министра.

В связи с этим постпред Пакистана раскритиковал позицию официального Нью-Дели.

"С одной стороны, они прекратили двусторонний диалог с Пакистаном. С другой - отвергают любые попытки посредничества, в том числе со стороны ООН"

- Асим Ифтихар Ахмад

Он выразил надежду, что международное сообщество, включая Россию, сможет повлиять на деэскалацию конфликта двух стан.

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