Поставки газа из России в Испанию рекордно выросли

Опубликовано: 14:04, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия в начале 2023 года вошла в топ-3 поставщиков газа в Испанию. Рост поставок составил 127%.

Испания наращивает закупку российского газа. С января по март поставки СПГ выросли на 127% к прошлогодним показателям за аналогичный период.

С начала года Испанией у России было приобретено СПГ, эквивалентного 17 297 ГВт·ч. Россия вошла в тройку основных поставщиков газа в страну после Алжира и США, информирует испанская энергетическая компания Enagas.

Поставки российского газа в Испанию показывают рост уже несколько лет подряд: в 2022 году поставки на 45% превысили уровень 2021 года, тогда РФ вышла на четвертое место среди газовых экспортеров в Испанию.

Между Россией и Испанией в 2018 году был заключен долгосрочный газовый контракт. Несмотря на геополитическую ситуацию, Испания не намерена от него отказываться.