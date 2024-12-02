Вестник Кавказа

Посольство Сирии в Иране приостановило работу

Посольство Сирии в Иране приостановило работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В иранской столице прервало работу посольство Сирии. Это связано с недавними событиями в Дамаске.

В Тегеране прекратило работу посольство Сирии на фоне обострившейся ситуации в Дамаске и другой части страны, передали СМИ.

У диппредставительства дежурят сотрудники полиции. Фото или видеосъемка здания запрещена. РИА Новости сообщили, что там до сих пор висит табличка, однако все флаги были сняты.

Накануне в сирийской столице было разграблено иранское посольство, которое позже эвакуировалось из страны вместе с диппредставительствами Ирака, Армении и других стран.

Посольство Сирии в Москве продолжает работу. Сегодня на нем был установили новый флаг. Официальные лица России находятся в контакте с оппозицией, захватившей власть в Сирии.

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