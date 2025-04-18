Вестник Кавказа

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с взрывом в Иране

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с взрывом в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российское посольство в Иране выразило глубокие соболезнования народу и правительству Ирана в связи с взрывом в порту Бендер-Аббас. В дипмиссии пообещали, что запросы о помощи сразу же направят в Москву.

Глубокие соболезнования выразило посольство России в ИРИ в связи с взрывом, прогремевшим сегодня днем в порту Бендер-Аббас, говорится в сообщении дипмиссии.

"Посольство выражает глубокие соболезнования дружественному иранскому народу и правительству в связи с взрывом в порту Шахид Раджаи"

– дипмиссия

В сообщении подчеркивается, что все запросы о какой-либо помощи, которые могут поступить от иранской стороны, будут сразу же переданы в Москву, где российские власти примут оперативные решения.

В посольстве выразили сочувствие семьям жертв трагедии. Дипломаты пожелали раненым скорейшего выздоровления, а спасателям, которые работают на месте ЧП, – терпения и удачи.

В дипмиссии отметили, что сведений о раненых россиянах не поступало. Кроме того, все российские загранучреждения находятся в полной безопасности, они действуют в штатном режиме.

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