Посол России в Ереване встретился со спикером парламента Армении

Сергей Копыркин провел переговоры с Аленом Симоняном. Стороны обсудили предстоящий визит Валентины Матвиенко в Армению.
Российский посол в Ереване Сергей Копыркин провел переговоры со спикером армянского парламента Аленом Симоняном, пишет пресс-служба законодательного органа.
Отмечается, что российский дипломат обсудил вместе со спикером парламента вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Еревана и межпарламентских связей.
Помимо этого, Копыркин и Симонян поговорили о предстоящем визите Валентины Матвиенко в Армению. Председатель Совфеда РФ приедет в Ереване в июне 2025 года.