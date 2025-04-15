Вестник Кавказа

Посол России в Ереване встретился со спикером парламента Армении

Посол России в Ереване встретился со спикером парламента Армении
© Фото: сайт парламента Армении
Сергей Копыркин провел переговоры с Аленом Симоняном. Стороны обсудили предстоящий визит Валентины Матвиенко в Армению.

Российский посол в Ереване Сергей Копыркин провел переговоры со спикером армянского парламента Аленом Симоняном, пишет пресс-служба законодательного органа.

Отмечается, что российский дипломат обсудил вместе со спикером парламента вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Еревана и межпарламентских связей.

Помимо этого, Копыркин и Симонян поговорили о предстоящем визите Валентины Матвиенко в Армению. Председатель Совфеда РФ приедет в Ереване в июне 2025 года.

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