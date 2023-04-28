Посол Франции соболезнует в связи с гибелью людей из-за мины в Тертере

Опубликовано: 23:51, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МИД Азербайджана

Глава дипмиссии Франции в Баку Анн Буайон выразила соболезнования из-за смертельного ЧП, произошедшего в Тертерском районе. Там подорвались на мине и погибли три человека.

Французский посол в Азербайджане выразила соболезнования в связи с трагедией в Тертерском районе, где в результате подрыва на мине погибли три человека. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети.

"Глубоко опечалена известием о гибели трех гражданских лиц в результате разрыва мины в Тертере. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших"

— Анн Буайон

Дипломат заверила, что Париж будет и дальше оказывать поддержку мерам, направленным на разминирование освобожденных территорий Азербайджана.

Минный инцидент в Тертерском районе

Сегодня ANAMA сообщило, что на еще не разминированном участке территории в направлении села Тапгарагоюнлу три человека подорвались на противотанковой мине.

Это были гражданские лица, они сотрудничали с компанией RPS Energy Ltd. Все они погибли от полученных травм.