Посол Франции соболезнует в связи с гибелью людей из-за мины в Тертере

Французский посол в Азербайджане выразила соболезнования в связи с трагедией в Тертерском районе, где в результате подрыва на мине погибли три человека. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети.
"Глубоко опечалена известием о гибели трех гражданских лиц в результате разрыва мины в Тертере. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших"
— Анн Буайон
Дипломат заверила, что Париж будет и дальше оказывать поддержку мерам, направленным на разминирование освобожденных территорий Азербайджана.
Минный инцидент в Тертерском районе
Сегодня ANAMA сообщило, что на еще не разминированном участке территории в направлении села Тапгарагоюнлу три человека подорвались на противотанковой мине.
Это были гражданские лица, они сотрудничали с компанией RPS Energy Ltd. Все они погибли от полученных травм.