Посол Азербайджана встретился с Блинкеном

Посол Азербайджана в Вашингтоне встретился с госсекретарем США. Информация об этом появилась на странице посла в соцсети.

Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил Ибрагим в соцсети.

Азербайджанский посол опубликовал фотографию со встречи и написал слова благодарности за оказанное гостеприимство.

"Спасибо за гостеприимство, господин госсекретарь и миссис Райан"

– Ибрагим

Напомним, Хазар Ибрагим занимает пост посла Азербайджана в США с середины 2021 года, до этого он был послом страны в Турции.