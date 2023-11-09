Пособия получили больше человек, чем уехали из Карабаха – Пашинян

Возможные злоупотребления обнаружились при выплате пособий армянскому населению Карабахского экономического региона Азербайджана, выехавшему в Армению после антитеррористической операции Азербайджана. Пашинян заявил, что получившим выплаты незаконно, придется вернуть их.

Пособия, предназначавшиеся лицам, выехавшим в Армению из Карабахского экономического района Азербайджана после локальных антитеррористических мероприятий в сентябре, в ряде случаев были выплачены фактически незаконно, такое заявление сделал армянский премьер Никол Пашинян.

По его словам, количество въехавших в Армению и число получивших пособия не совпадают. Впрочем, уточнил глава правительства, такое могло произойти и без злого умысла, например, если в одном автомобиле было пять человек, из которых успели зарегистрироваться только четверо.

Соответственно, обратил внимание Пашинян, сейчас нужно проанализировать все такие случаи.

"В решении правительства говорится, что если впоследствии выяснится, что человек получил деньги, которые ему не полагались, то эти средства подлежат возврату"

– Никол Пашинян

Напомним, пособие составляло 100 тыс драмов, или $250.