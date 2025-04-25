Вестник Кавказа

Послы РФ и Беларуси почтили память героев ВОВ в Астане

Послы РФ и Беларуси почтили память героев ВОВ в Астане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Астане почтили память героев ВОВ. В мероприятии приняли участие дипломаты, а также общественные деятели Казахстана.

Послы России и Беларуси в Казахстане Алексей Бородавкин и Алексей Богданов почтили память героев Великой Отечественной войны в Астане.

Дипломаты возложили цветы к Вечному огню у монумента "Отан-Ана" в Астане и на площади у монумента героев-панфиловцев. Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин выразил признательность министерству обороны Казахстана, которое оказало помощь в организации мемориальной церемонии. 

Сообщается, что в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, также приняли участие представители оборонного ведомства Казахстана, активисты общественных организаций, а также жители города.

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