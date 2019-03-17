Последний день Кубка мира по спортивной гимнастике стартовал в Баку

В Баку сегодня завершится Кубок мира по спортивной гимнастике. По итогам турнира гимнастам вручат кубок AGF Trophy.

Кубок мира по художественной гимнастике продолжается в Баку, сегодня начался последний день соревнования. Турнир проходит на Национальной гимнастической арене.

В соревнованиях среди мужчин Азербайджан представляют Никита Симонов (кольца), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, конь-махи), Мансум Сафаров (опорный прыжок, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Дамиров (параллельные брусья).

Гимнастка Дениз Алиева выступает в последний день соревнований среди женщин во всех четырех упражнениях.

Ранее азербайджанский гимнаст Никита Симонов стал обладателем золотой медали. Он набрал 14,233 балла.

По итогам первенства гимнастам с наилучшими результатами будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.