После драки в парламенте Армении лишили неприкосновенности оппозиционного депутата

В Армении лишен депутатской неприкосновенности представитель оппозиционной фракции "Армения" Мгер Саакян. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял парламент страны.
Кроме того, во время тайного голосования депутатами было поддержано ходатайство генпрокурора о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера.
Драка в парламенте
В конце прошлого месяца в армянском парламенте произошла стычка Мгера Саакяна с представителем правящей партии Владимиром Варданяном. Следствие полагает, что зачинщиком потасовки выступил оппозиционер, который сначала сделал замечание Варданяну за крик, а затем ударил его.
Реакция Саакяна
После инцидента Саакян подчеркнул, что поддержит ходатайство о лишении самого себя неприкосновенности, так как заинтересован в том, чтобы правда была раскрыта. При этом он обратил внимание на то, что инцииатором конфликта выступил Варданян, а сам он нанес удар лишь в целях самообороны.