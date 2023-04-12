После драки в парламенте Армении лишили неприкосновенности оппозиционного депутата

Опубликовано: 12:43, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении после инцидента в парламенте двухнедельной давности лишили депутатской неприкосновенности Мгера Саакяна. В отношении оппозиционера также возбудят уголовное дело.

В Армении лишен депутатской неприкосновенности представитель оппозиционной фракции "Армения" Мгер Саакян. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял парламент страны.

Кроме того, во время тайного голосования депутатами было поддержано ходатайство генпрокурора о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера.

Драка в парламенте

В конце прошлого месяца в армянском парламенте произошла стычка Мгера Саакяна с представителем правящей партии Владимиром Варданяном. Следствие полагает, что зачинщиком потасовки выступил оппозиционер, который сначала сделал замечание Варданяну за крик, а затем ударил его.

Реакция Саакяна

После инцидента Саакян подчеркнул, что поддержит ходатайство о лишении самого себя неприкосновенности, так как заинтересован в том, чтобы правда была раскрыта. При этом он обратил внимание на то, что инцииатором конфликта выступил Варданян, а сам он нанес удар лишь в целях самообороны.