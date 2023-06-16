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Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении

Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении
© Фото: Посольство РФ в Армении
Сергей Копыркин сегодня был вызван в армянский МИД, где ему выразили "крайнее недовольство". Причина вызова - совершенный накануне армянскими снайперами обстрел российских миротворцев.

Российский посол в Армении Сергей Копыркин был сегодня вызван в МИД республики, рассказали в ведомстве.

Поводом для вызова стал произошедший накануне инцидент, когда армянские же снайперы открыли огонь по азербайджанским пограничникам и российским миротворцам, когда азербайджанские военные устанавливали флаг на территории Азербайджана на мосту через реку Хакари.

"Послу РФ в Армении во время встречи в МИД РА было выражено крайнее недовольство в связи с инцидентом у моста Хакари с участием российских миротворцев"

– МИД РА

Кроме того, армянская сторона (представители которой, напомним, начали стрельбу) призвала Копыркина сделать все, что возможно, для выяснения точных обстоятельств ЧП, а также принять меры и для исправления положения.

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