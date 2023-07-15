Опубликовано: 11:41, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выставка кавказского оружия и амуниции XIX-XX веков открылась в цитадели Нарын-Кала. Посетители смогут увидеть работы дагестанских мастеров и предметы Кавказской войны

Глава дербентского музея-заповедника Вели Фаталиев сообщил об открытии в цитадели Нарын-Кала выставки исторического кавказского оружия XIX начала XX веков.

Экспозиция называется "Дом кинжалов", на которой представлено холодное оружие, собранное местным коллекционером.

Он отметил, что жителям и гостям республики представится возможность увидеть работы дагестанских мастеров. Кроме того, на выставке продемонстрированы предметы эпохи Кавказской войны.

Помимо оружия, представлена и одежда горцев, офицеров российской армии и персидские кинжалы.