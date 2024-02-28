Порт Ростова возглавил Олег Грызлов

На Дону новые назначения: порт Ростова-на-Дону возглавил Олег Грызлов, ранее занимавший пост в совете директоров компании – теперь ему предстоит руководить переносом мощностей гавани в левобережную промышленную зону.

У акционерного общества "Ростовский порт" новый генеральный директор – им стал один из совладельцев Олег Грызлов, назначенный на эту должность накануне.

Его предшественник Виктор Сулин работал в этой должности с августа 2022 года, ранее чуть больше года организацию возглавлял Александр Бесхлебнов, передает "АиФ-Ростов".

На новом посту Грызлову предстоит руководить переносом мощностей порта в левобережную промзону донской столицы – ожидается, что такое решение повысит рентабельность терминала, чистая прибыль которого в 2022 году составила 54,6 млн рублей.

Напомним, управленец входит в состав совета директоров "Ростовского порта" и является совладельцем и бывшим гендиректором ООО "УК "Порт".