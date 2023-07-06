Поножовщина произошла в мечети в Узбекистане - ранен человек

Опубликовано: 16:48, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Коканда едва не зарезал знакомого в мечети. О причине нападения рассказали в узбекистанской прокуратуре.

Тяжелое преступление было совершено в Ферганской области, о нем рассказали в Генпрокуратуре Узбекистана.

Двое жителей Коканда - 39-летний и 31-летний - зашли в мечеть в Дангаринском районе. Они собирались совершить там намаз. Однако в какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт. В итоге старший мужчина отправился совершить омовение. Младший прошел в комнату за ним, вынул нож и нанес ему несколько ударов голову, шею и живот. Раны позже медики оценили как тяжелые.

Затем агрессор добровольно отправился в сход граждан махалли, где признался в преступлении.

Раненый был госпитализирован, он находится в стабильном состоянии.

В отношении нападавшего открыто уголовное дело. Расследование взяла на контроль областная прокуратура.