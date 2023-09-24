Армянам Карабаха поможет рабочая группа при правительстве Азербайджана

Опубликовано: 11:05, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центральные власти Азербайджана создали правительственную рабочую группу для налаживания мирной жизни в Карабахе и помощи местному армянскому населению.

В Азербайджане была создана правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с реинтеграцией Карабаха. Об этом проинформировал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов с трибуны ООН заявил о том, что Баку сделает все для удовлетворения гуманитарных потребностей армянских жителей карабахского региона.

Также он подчеркнул, что армянское население региона будет интегрировано в качестве равноправных граждан республики.

Для решения социальных, экономических и инфраструктурных проблем в Карабахе по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева была также создана рабочая группа под руководством вице-премьера Шахина Мустафаева.

В Карабахе для обеспечения армянского населения первой медицинской помощью и питанием МЧС Азербайджана установило палатки в Агдаме, Физули и Кельбаджаре. Кроме того, в ближайшее время будет обеспечена отправка горюче-смазочных материалов, в первую очередь для детских садов, скорой помощи и пожарной службы.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.