Получить гражданство Турции станет сложнее

Опубликовано: 13:03, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция усложнит получение гражданства на своем пути в ЕС. Прежде всего это коснется беженцев. Запланирована активная борьба с нелегальными мигрантами.

Иностранцам, особенно беженцам, станет сложнее получить гражданство Турции, все дело в перспективе страны на вхождение в состав Евросоюза.

"В иммиграционной политике Турции, которая является одним из важнейших вопросов, планируется сделать новый шаг. В связи с этим проводятся исследования, направленные на усложнение предоставления турецкого гражданства лицам, ищущим убежища, особенно сирийцам. Иными словами, отныне Турция будет более тщательно подходить к предоставлению гражданства лицам, ищущим убежища. По словам дипломатических источников, просители убежища - один из важнейших аспектов визовой проблемы"

– газета Hürriyet

Издание, ссылаясь на дипломатические источники, отмечает, что получив турецкое гражданство мигранты часто едут дальше, в Европу. При сотрудничество ЕС и Турции, поток мигрантов можно будет сделать контролируемым.

По данным МВД Турции, около 5 млн мигрантов сегодня проживает в стране. Запланированы операции по борьбе с нелегальными мигрантами в Турции.

Гражданство Турции сегодня можно получить при покупке недвижимости на сумму минимум $400 тыс.

Турция подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, рассмотрение началось в 2005 году, на данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ускорить процесс может ситуация со вступлением Швеции в НАТО. В Анкаре заявили, что одобрят заявку страны, если Турция войдет в ЕС. В ответ в Стокгольме пообещали помочь с активизацией процесса вхождения Турции в ЕС, если та позволит присоединиться в Североатлантическому альянсу.