Вестник Кавказа

Полсотни граждан Грузии объявлены персонами нон грата в Латвии

Полсотни граждан Грузии объявлены персонами нон грата в Латвии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Латвии объявил персонами нон грата более 50 грузинских граждан. Всем им запрещен въезд в страну.

Латвия объявила персонами нон грата 55 граждан Грузии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале латвийского МИД.

"В соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции министр иностранных дел Байба Браже приняла решение о включении 55 граждан Грузии в список персон нон грата в Латвийской Республике"

– внешнеполитическое ведомство

В МИД подчеркнули, что запрет на въезд в Латвию для всех этих лиц введен на неопределенный срок.

При этом в сообщении ведомства не говорится о том, каким именно гражданам Грузии нельзя въезжать в страну.

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