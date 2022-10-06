Полный запуск грузинской энергобиржи отложен на два года

Энергетическая биржа Грузии продолжит работу в частичном режиме еще на протяжении двух лет, хотя предполагалось, что полный ее запуск состоится уже 1 июля нынешнего года.

Грузинскую Энергетическую биржу снова не удалось ввести в полноценную работу в запланированные сроки – 1 июля 2025 года, теперь ее полный запуск откладывается на два года, до 1 июля 2027 года. Соответствующее постановление издало правительство Грузии, оно опубликовано на сайте Законодательного вестника.

Энергобиржа в Грузии была открыта чуть более года назад, 1 июля прошлого года, но лишь в частичном режиме: в рамках переходной модели рынка электроэнергии торги осуществляются на сутки вперед, а текущие продажи ведутся ограниченно и в добровольном порядке.

По данным грузинской Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC), сейчас принимать участие в биржевых торгах могут крупные потребители, розничные поставщики и операторы систем передачи и распределения электроэнергии только для ее покупки, дерегулируемые производители – только для продажи. Доступа к биржевым торгам нет у импортеров, экспортеров и оптовых поставщиков.

Стоит отметить, что запуск рынка электроэнергии откладывался семь раз. Исходные сроки, в которые должна была заработать биржа, – 1 июля 2021 года. А основана она была еще в 2019 году.