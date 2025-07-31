Politico: демократы выступают против выдвижения Харрис на пост президента США

Повторное выдвижение бывшего вице-президента Камалы Харрис на пост президента США не поддерживается большинством представителей демократов. Они не верят в ее победу как на праймериз, так и на основных выборах, пишут СМИ.

Часть представителей Демократической партии США выступает против выдвижения бывшего вице-президента и оппонента Дональда Трампа Камалы Харрис на президентских выборах в 2028 году, сообщило агентство Politico, ссылаясь на источники внутри партии.

Демократы сомневаются в ее шансах на победу как на праймериз, так и на основных выборах, говорится в статье Politico.

Согласно июньскому исследованию Echelon Insights, если бы праймериз проходили сейчас, за Камалу Харрис проголосовали около 26% потенциальных избирателей. Среди других популярных кандидатов оказался бывший глава Минтранса США Пит Буттиджич, отметило Politico.

Неназванный бывший помощник Харрис заявил изданию:

"Я не думаю, что она сможет победить на праймериз... если бы я давал ей совет, я бы сказал: "Не баллотируйся в 2028 году"

- Politico

Напомним, что Камала Харрис отказалась от участия в выборах губернатора Калифорнии, которые состоятся в 2026 году. По словам The Washington Post, это может говорить о ее желании баллотироваться на пост президента США повторно.