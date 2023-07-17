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"Полиция нравов" возвращается в иранские города

&quot;Полиция нравов&quot; возвращается в иранские города
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Ирана вернули на улицы городов "полицию нравов". Они будут делать замечания непокрытым женщинам и в случае неповиновения могут оштрафовать или отправить за решетку.

"Полиция нравов" вернется на улицы иранских городов. Подразделение будет следить за соблюдением норм ислама и морали.

Как пишет Trend, патруль будет делать замечания непокрытым женщинам и рекомендовать им надеть хиджаб.

В случае неповиновения полиция может оштрафовать нарушительницу или отправить за решетку на 10 дней – 2 месяца.

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