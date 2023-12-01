Полад Бюльбюль оглы встретился с новым послом Японии в России

Посол Азербайджана в РФ провел встречу с новым главой японской дипмиссии в РФ. Беседа Полада Бюльбюль оглы с Акирой Муто прошла сегодня.

Посол АР в России Полад Бюльбюль оглы в качестве дуайена дипкорпуса в РФ встретился с новым японским послом Акирой Муто. Об этом сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в РФ.

"Посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением на ответственную и почетную должность, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности"

– сообщение

Антитеррористические мероприятия в Карабахе

На встрече Полад Бюльбюль оглы подробно рассказал об успешных антитеррористических локальных мероприятиях, в результате которых Азербайджан в сентябре полностью восстановил суверенитет над своей территорией, причем, как подтвердили международные организации, никакого насилия против мирного населения не совершалось.

Реинтеграция армянских жителей Карабахского региона Азербайджана

"Посол Азербайджана представил подробную информацию о предложениях азербайджанской стороны для реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в правовое и социально-экономическое поле Азербайджана. Он отметил, что соответствующие государственные структуры нашей страны в Ханкенди продолжают заниматься оказанием гуманитарной и социальной помощи, а также проинформировал коллегу о совместном заявлении Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата Премьер-министра Армении и отметил, что это первый шаг в направлении укрепления доверия между двумя странами"

– посольство Азербайджана

Мир на Южном Кавказе

Азербайджанский дипломат обратил особое внимание на то, что мир, стабильность и безопасность на Южном Кавказе возможны только путем установления добрососедских отношений на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

Зангезурский коридор

В ходе встречи Акиро Муто поинтересовался информацией о запуске транспортных коммуникаций из Нахичевана. В ответ Полад Бюльбюль оглы рассказал о текущей ситуации, поведал о строительстве в данный момент дороги через Иран, указал на то, что Баку выступает за максимально быстрое восстановление и открытие всех коммуникаций в регионе.

Посол Азербайджана также сообщил о масштабных строительных и восстановительных работах, которые ведутся на освобожденных землях.

Другие темы встречи

Участники беседы рассмотрели и некоторые аспекты двустороннего взаимодействия между Баку и Токио. Дипломаты обстоятельно обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Японский посол поблагодарил Полада Бюльбюль оглы за теплый прием и интересную беседу. Азербайджанский посол подарил японскому коллеге изданную Фондом Гейдара Алиева книгу "Карабах до и после оккупации".