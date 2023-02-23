Полад Бюльбюль оглы принял нового посла Британии в Москве

В Москве состоялась встреча Полада Бюльбюль оглы с новым послом Великобритании в России. Он поздравил своего коллегу с назначением. Дипломаты поговорили о сотрудничестве Баку и Лондона.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы принял нового главу британского дипломатического корпуса в Москве Найджела Кейси, сообщает пресс-служба посольства АР в России.

Полад Бюльбюль оглы поздравил своего коллегу с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. Он рассказал о деятельности в качестве посла Азербайджана в Москве, о проводимых совместном с МИД РФ мероприятиях и значимых культурных событиях.

В ходе беседы посол Азербайджана подробно оповестил дипломата из Великобритании о гуманитарных целях Баку по добровольному переселению армянского населения, отметив, что в данном процессе не было применено никакого насилия против мирных граждан, а всю ответственность за отъезд из Азербайджана несут Ереван и находившийся под его контролем сепаратистский режим.

Полад Бюльбюль оглы также подробно раскрыл работу властей страны по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в правовое и социально-экономическое поле страны. По его словам, соответствующие госструктуры оказывают гуманитарную и социальную помощи.

Помимо этого, посол АР в Москве уведомил британского дипломата о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. Он подчеркнул, что согласно распоряжению президента страны Ильхама Алиева от 28 ноября 2023 года в Ханкенди появится Карабахский университет.

Кроме того, послы поговорили о двусторонних отношениях Баку и Лондона, а также обменялись мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Найджел Кейси выразил благодарность азербайджанскому послу за теплый прием и беседу. В свою очередь Полд Бюльбюль оглы вручил британскому дипломату изданную Фондом Гейдара Алиеву книгу "Карабах до и после оккупации".