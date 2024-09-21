Полад Бюльбюль оглы награжден орденом Александра Невского

Владимир Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского. Ранее он был отозван с поста посла Азербайджана в России.
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского.
В опубликованном на сайте правовых актов документе сказано, что Полада Бюльбюль оглы наградили за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзничества.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиева отозвал Полада Бюльбюль оглы с поста чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Москве.