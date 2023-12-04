Погода в Москве сегодня: скользко и снежно

В среду в Москве ожидается около минус 7, будет идти снег. Продолжает действовать предупреждение о гололедице.
Небольшой мороз и снег обещают сегодня в Москве и Подмосковье синоптики.
«Облачно. Снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 7 до минус 5 градусов, по области от 9 до 4 градусов мороза. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с»
– Гидрометцентр
Атмосферное давление - 751 мм ртутного столба, чуть выше нормы.
В связи с гололедицей в регионе до полудня четверга объявлено предупреждение, погода опасна.
Снег в ближайшие дни усилится - на столицу идет циклон «Ваня».
Читайте нас в Дзен Новости Google News