Вестник Кавказа

Погода в Москве сегодня: скользко и снежно

Погода в Москве сегодня: скользко и снежно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду в Москве ожидается около минус 7, будет идти снег. Продолжает действовать предупреждение о гололедице.

Небольшой мороз и снег обещают сегодня в Москве и Подмосковье синоптики.

«Облачно. Снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 7 до минус 5 градусов, по области от 9 до 4 градусов мороза. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с»

– Гидрометцентр

Атмосферное давление - 751 мм ртутного столба, чуть выше нормы.

В связи с гололедицей в регионе до полудня четверга объявлено предупреждение, погода опасна.

Снег в ближайшие дни усилится - на столицу идет циклон «Ваня».

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