Москвичам грозит циклон "Ваня"

Синоптики прогнозируют в столичном регионе самый сильный снегопад за последние 60 лет.

На Москву надвигается мощный циклон "Ваня", который принесет осадки в виде сильного снега. Метеорологи отмечают, что подобного снегопада не было давно. В пятницу 15 декабря ожидается самый снежный день с 1960 года.

В течение суток выпадет до 40% месячной нормы осадков. Снежный покров может вырасти до 50 см.

В связи с многодневным мощным снегопадом объявлен повышенный уровень опасности, который продлится до четверга.

Закончится снегопад к концу недели, в воскресенье.