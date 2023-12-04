Вестник Кавказа

Москвичам грозит циклон "Ваня"

Москвичам грозит циклон "Ваня"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики прогнозируют в столичном регионе самый сильный снегопад за последние 60 лет.

На Москву надвигается мощный циклон "Ваня", который принесет осадки в виде сильного снега. Метеорологи отмечают, что подобного снегопада не было давно. В пятницу 15 декабря ожидается самый снежный день с 1960 года. 

В течение суток выпадет до 40% месячной нормы осадков. Снежный покров может вырасти до 50 см. 

В связи с многодневным мощным снегопадом объявлен повышенный уровень опасности, который продлится до четверга. 

Закончится снегопад к концу недели, в воскресенье.

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