Погода в Москве - мороз днем достигнет минус 12

Сегодня в столичном регионе продолжат крепнуть морозы. В Москве ожидается около минус 12.
В Гидрометцентре РФ поделились прогнозом погоды на среду в Москве и области - сильных снегопадов не предвидится, а столбики термометров продолжат идти вниз.
«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами изморозь. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 12 до минус 10 градусов, по области от 13 до 8 градусов мороза. Ветер слабый»
– прогноз
Атмосферное давление превысит норму и поднимется до 760 мм рт. ст.
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