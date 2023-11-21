Вестник Кавказа

Погода в Москве - мороз днем достигнет минус 12

Погода в Москве - мороз днем достигнет минус 12
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столичном регионе продолжат крепнуть морозы. В Москве ожидается около минус 12.

В Гидрометцентре РФ поделились прогнозом погоды на среду в Москве и области - сильных снегопадов не предвидится, а столбики термометров продолжат идти вниз.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Местами изморозь. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 12 до минус 10 градусов, по области от 13 до 8 градусов мороза. Ветер слабый»

– прогноз

Атмосферное давление превысит норму и поднимется до 760 мм рт. ст.

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