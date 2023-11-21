Морозы в Москве - Вильфанд назвал сроки аномалии

Период не по сезону морозной погоды продлится в столичном регионе минимум до конца недели. Самым холодным днем, согласно предварительным прогнозам, станет пятница.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд оценил сроки аномальных морозов в Москве.

"До конца недели – точно холодная погода"

– Вильфанд

Он уточнил, что температура на этой неделе ниже климатической нормы более чем на 10 градусов. В среду и четверг в Москве днем около 12-14 градусов мороза, ночью - минус 16-18. Ночь на пятницу будет еще холоднее, подморозит до минус 23, днем в пятницу ожидается минус 14-16. В выходные температура может опуститься еще на пару градусов.

Февральские морозы в столичном регионе сопровождаются и февральскими сугробами - в городе высота снежного покрова достигла 37 см.