МЧС: аномальные морозы в Москве продлятся неделю

До конца недели в столичном регионе будут стоять сильные морозы. МЧС предупреждает о погодной аномалии и напоминает о том, как важно носить шапку.

Волна аномального холода начнется в Москве со вторника и продлится до конца недели.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 05 декабря по 09 декабря в Москве ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы"

– МЧС РФ

В дневные часы столбики термометров будут опускаться ниже минус 10, в ночные - ниже минус 15. Жителям столичного региона напоминают, что одеваться в мороз следует многослойно, не оголять щиколотки, не забывать о шапке, а также не пытаться согреться горчим чаем, едва переступив порог.

"Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. <…> Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему"

– МЧС РФ