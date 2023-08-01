Погода в Абхазии в августе будет опасной

Прогноз погоды на август в Абхазии огласила климатолог Асида Ахсалба.
Прежде всего специалист отметила, что месяц будет сухой, даже засушливый и солнечный, небольшие осадки возможны иногда в горной местности.
"Жара будет стоять каждый день, но экстремально жарко будет 6 августа. Убедительная просьба, чтобы наши гости и местные жители соблюдали режим, поскольку сильный ультрафиолет мы ожидаем в течение всего месяца"
– климатолог
Напомним, в шкале уф-индекса 12 единиц. При уровне от 3 до 7 в дневные часы необходимо избегать солнца, использовать защиту - закрытую одежду и головные уборы, специальные крема. Днем на воздухе лучше находиться в тени и пить побольше жидкости. При уф-индексе от 8 дневное время следует проводить в помещении, такая активность солнца может привести к ожогам кожи и глаз, спровоцировать другие заболевания.
Сухая и жаркая погода может негативно сказаться на растениях, им необходим регулярный полив, но вода обязательно должна заранее отстаиваться, напомнила Ахсалба в беседе на радио Sputnik.